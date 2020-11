Die Impfstoff-​​Frage spaltet die Luxemburger

Wie die mehr als 19.000 Stimmen in unserer französischen Online-Umfrage zeigen, ist der Impfstoff ein heiß diskutiertes Thema. Nur 27 Prozent der L'essentiel-Leser sind bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Zu ihnen gehört Manon, eine 33-jährige Luxemburgerin, die auf den Impfstoff wartet: «Wenn ich die Gelegenheit dazu habe, werde ich mich natürlich impfen lassen. Ich hatte Covid-19 und bin sehr froh, dass das vorbei ist. Ich möchte gesund bleiben».

Manon, 33 Jahre

Aber nicht viele Menschen stimmen dem zu, denn das Thema ist heikel und nicht gerade einfach. Während einige keine Meinung zu dem Thema äußern wollen, sagen andere entschieden «nein». So etwa Gary, ein 23-jähriger Student aus Luxemburg. «Es gibt zu viele Risiken und der Impfstoff ist nicht ausreichend getestet. Ich bin nicht krank, ich habe ein gutes Immunsystem. Ich sehe nicht ein, warum ich mich mit dem Impfstoff einem Risiko aussetzen sollte».

Gary, 23 Jahre

Dies ist eine weit verbreitete Meinung unter jungen Menschen. Léo, 24, wartet lieber darauf, dass andere Leute sich zuerst impfen lassen. «Meine Tests waren alle negativ. Ich sehe also keinen Grund, mich impfen zu lassen». Seine Familie sei gleicher Meinung. «Meine Mutter hat mir gesagt, ich soll es nicht tun.»

Léo, 24 Jahre

Einige stehen dem Impfstoff differenzierter gegenüber. «Ich ziehe es vor, abzuwarten und mir die Wirkung anzuschauen», bemerkt Elodie aus Hesperingen. «Der Impfstoff ziemlich schnell entwickelt und normalerweise braucht die Forschung mehr Zeit», sagt sie misstrauisch. Ein Zögern, das von Arthur geteilt wird. «Wir hören so viel über den Impfstoff. Wir wissen nicht, was wahr und was falsch ist. »

Elodie, 39 Jahre

Arthur, 28 Jahre

(nk/L'essentiel)