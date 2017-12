Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Flughafen Findel mussten Passagiere vermehrt «über eine halbe Stunde» auf die Sicherheitskontrolle warten. Auch Verteidigungsminister Étienne Schneider bestätigte am Freitag einen «erheblichen Anstieg des Passagieraufkommens».

In einer parlamentarischen Anfrage fordert der Abgeordnete der LSAP Marc Angel, dass sich diese Lage ändern müsse.

Und tatsächlich wird sich 2018 etwas ändern. Drei neue Mitarbeiter werden eingestellt, um die Zahl der Aufsichtsbeamten auf 34 zu erhöhen. Bereits 2016 wurden vier Personen und 2017 weitere drei Personen eingestellt. Schneider erklärt zudem, dass die Zahl der Grenzkontrollstellen in den nächsten sechs Monaten deutlich zunehmen werde. Diese werden auf zehn Stellen erhöht.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)