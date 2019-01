Einsatzkräfte kämpfen in Petingen mit dem Feuer

Eine Gartenlaube fing in der Nacht zum Samstag gegen 5.24 Uhr in der Rue Bellevue in Petingen Feuer. Nachdem die ersten Einsatzkräfte am Ort eintrafen, brach die Hütte in sich zusammen. Die Einsatzkräfte benötigten mehrere Stunden sowie Verstärkung, um das Feuer zu löschen.

Wie das Centre d'Incendie et de Secours Pétange (CISP) am Samstag via Facebook bekannt gab, mussten zudem drei Gasflaschen aus dem Feuer entfernt und abgekühlt werden. Die Einsatzkräfte konnten somit Schlimmeres verhindern. Bis in die Morgenstunden zogen sich die Löscharbeiten zogen hin. Die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle erst gegen 9 Uhr verlassen.

17 Feuerwehrmänner, fünf Löschfahrzeuge und die Polizei Differdingen waren im Einsatz.

(L'essentiel)