Hier leuchtet die Alzette giftgrün

Die Alzette leuchtete am Samstag im Pfaffenthal in einer grellen grünen Farbe. Ein L'essentiel-Leserreporter hat gegen 11 Uhr ein Foto des Flusses in der Nähe des Aufzuges aufgenommen. Wie Frank Stoltz von der Police Grand-Ducal gegenüber L'essentiel erklärt, dass die eingetretene Substanz ungiftig sei.

Es handele sich um Fluorescein, einen fluoreszierender Farbstoff, der sich wenige Stunden später aufgelöst habe. Mit dem Stoff werden mögliche Wasserlecks in Rohren festgestellt.

(fl/L'essentiel)