«Le Mont Dorf» bringt Hüttenambiente

Das Thermalbad Bad Mondorf verwandelt sich für sieben Wochen in ein Restaurant. Für das «Le Mont Dorf» ist die Domaine thermal mit Skiern, Holzhütten, einer Sesselliftkabine und was man sonst noch in einem klassischen Bergdorf finden kann dekoriert. Auf der Speisekarte stehen typische Hüttengerichte wie Raclette oder Fondue.

«Das Projekt ist seit 2019 geplant, aber die Krise hat seine Fertigstellung verzögert», erklärt Patrick Le Meur, Veranstaltungsleiter des Bades. Die erste Ausgabe temporären des Restaurants geht vom 12. November bis zum 31. Dezember. «Wir haben bereits Reservierungen für die Wochenenden und Silvester», sagt Le Meur. Er rät Interessierten, sich im Voraus anzumelden – einige Unternehmen hätten die Räumlichkeiten bereits für Mitarbeiterevents gebucht. 122 Personen können im Rahmen des CovidCheck gleichzeitig in dem großen Raum Platz nehmen.

Wenn die Veranstaltung erfolgreich ist, soll sie sogar länger gehen. «Zumindest bis Mitte Januar. Danach hängt es von der Belegung des Saals ab.» Auch in den kommenden Jahren soll es das «Le Mont Dorf» wieder geben.

(jg/mei/L'essentiel)