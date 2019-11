Gewerkschaften engagieren sich für den sozialen Dialog

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die drei auf nationaler Ebene repräsentierten Gewerkschaften, OGBL, LCGB und CGFP, haben am heutigen Dienstag eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Sie verstanden dies als Stellungnahme zu den Angriffen der Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) auf das luxemburgische Sozialmodell.

Die Arbeitgeber hatten den Verhandlungstisch bei der letzten Sitzung des Comité permanent du travail et de l’emploi (CPTE) verlassen. Nach Ansicht der drei Gewerkschaften war dies der Höhepunkt einer Strategie zur Demontage des Sozialmodells. «Dies ist ein Angriff auf Gewerkschaften, Arbeitnehmer und die Regierung», sagte OGBL-Präsident André Roeltgen. Denn, so erinnerte er, die Regierung habe sich verpflichtet, den sozialen Dialog neu zu bewerten.

Gewerkschaftsführer haben die UEL aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. In der Zwischenzeit treiben sie weiterhin die Plattform 4.0 voran, die Mitarbeiter auf die Digitalisierung vorbereiten soll. «Der Angriff der Arbeitgeber kommt zu einer Zeit, wo die Digitalisierung sowieso schon viele Fragen aufwirft und die Rechte der Arbeitnehmer gefährdet», kritisierte Patrick Dury, Präsident der LCGB.

Nach Ansicht der Gewerkschafter ist es auch Aufgabe der Regierung, zu handeln und den Sozialdialog wiederzubeleben, wie sie es versprochen hatte. Für Dienstag, den 19. November, haben die drei Gewerkschaften eine Demonstration angekündigt. André Roeltgen schließt nicht aus, dass es an diesem Tag noch zu weiteren Aktionen kommen kann. «Das Sozialmodell, das die UEL jetzt in Frage stellt, hat den sozialen Zusammenhalt in den letzten vierzig Jahren gewährleistet», sagte CGFP-Präsident Romain Wolff.

« «Wir sind nicht gegen den Sozialdialog» »

«Wenn wir zur nächsten Sitzung des Comité permanent du travail et de l’emploi (CPTE) einberufen werden, werden wir teilnehmen, sofern die vier Regierungsvertreter auch anwesend sind und sich die Tagesordnung an den Vorschriften des CPTE orientiert. Das heißt, wir werden spezifische Punkte diskutieren, die die Arbeitswelt und insbesondere Adem und ITM betreffen», erklärte Vania Henry, Kommunikationsmanagerin der Union des Entreprises (UEL).

«Die Gewerkschaften wollen über die Gestaltung der Arbeitszeit diskutieren. Die UEL stellt jedoch fest, dass es keine Rechtsgrundlage für solche Diskussionen gibt. Wenn die Gewerkschaften uns daher vorwerfen, den sozialen Dialog abzulehnen, dann ist das bestenfalls ein Missverständnis der Gesetzeslage und schlimmstenfalls Absicht. Wir sind nicht gegen den Sozialdialog, ganz im Gegenteil».

(Maurice Magar/L'essentiel)