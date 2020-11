«Bei dieser Wahl ist es um viel mehr gegangen»

Die 24-jährige Liz Breuer ist von Luxemburg in die USA ausgewandert und leitet nun in New York ihre eigene Marketingangentur. Nach dem Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen ist sie vor allem eines: erleichtert.

Ihrer Ansicht nach ist es bei dieser Wahl um weitaus mehr gegangen, als um das Oval Office. «Das Land braucht Veränderungen bei den Themen Klima, medizinische Versorgung, Frauenrechte, Rechte der LGBTQ-Community und Einwanderung», sagt Breuer. Biden sei zwar nicht der ideale Kandidat dafür, allerdings gehe es mit ihm zumindest in die richtige Richtung.

« Diese Wahl muss eine Bewegung auslösen »

Wie der «President Elect» in seiner ersten Rede erklärte, will er das Land nun einen und dem Hass entgegentreten. Breuer findet, dass er sich vor allem auf den Kampf gegen den Klimawandel konzentrieren muss: «Joe Biden hat eine ehrgeizige Agenda aufgestellt, mit einer Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen und dem Green New Deal, der grüne Arbeitsplätze schaffen und benachteiligte Gemeinden unterstützen wird. Die Vereinigten Staaten müssen nachhaltiger wirtschaften, für uns und die zukünftige Generationen.»

Eine zu idealistische Vision? Nicht für Liz Breuer: «Die Regierung Biden wird zur Rechenschaft gezogen werden, diese Wahl muss eine Bewegung auslösen, die nicht nur einen Moment lang stattfindet. Ich bin richtig aufgeregt».

(nc/L'essentiel)