Banker und Lehrer werden am besten bezahlt

Das durchschnittliche Bruttogehalt bei Arbeit in Vollzeit betrug in Luxemburg im Jahr 2018 65.801 Euro pro Jahr oder 5483 Euro pro Monat. Das geht aus einer neuen Studie des Statistikinstituts Statec hervor. Nirgendwo in der EU ist das Gehaltsniveau derart hoch wie hierzulande. Zwischen den einzelnen Branchen gibt es jedoch teils beträchtliche Unterschiede.

Laut neuen Angaben von Statec verdienen im Großherzogtum vor allem Banker und Versicherungsangestellte sehr gut – im Durchschnitt 99.250 Euro pro Jahr. Das ist drei Mal so viel wie Beschäftigte im Hotel- und Restaurantsektor überwiesen bekommen. Dort liegt das Jahres-Durchschnittsgehalt bei 33.796 Euro.

Luxemburger verdienen deutlich mehr als Grenzgänger

Das Bildungswesen lockt ebenfalls mit hohen Gehältern: Hier liegt der Schnitt bei 98.835 Euro brutto. Spezialisierte Marktsegmente im Bereich Technik und Wissenschaft kommen auf 88.721 Euro Euro. Jobs in der öffentlichen Verwaltung werden ebenfalls gut bezahlt – durchschnittlich mit 86.582 Euro.

Neben der Position innerhalb eines Unternehmens – Führungskräfte bezogen etwa das vierfache Gehalt eines Angestellten – spielt auch die Nationalität und der Wohnort eine Rolle. Ein Ausländer mit Wohnsitz im Großherzogtum bezieht 82 Prozent des Gehalts eines Luxemburgers. Bei Grenzgängern liegt der Wert bei 72 Prozent.

(mc/L'essentiel)