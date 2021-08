Corona-​​Patienten im Krankenhaus werden älter

Der Schutz der ältesten und schwächsten Menschen war stets das Leitmotiv der luxemburgischen Gesundheitsbehörden während der Corona-Pandemie. Aus gutem Grund, denn diese Bevölkerungsgruppen sind am meisten gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln oder sogar an ihr zu sterben. Da sie besser geschützt sind, weil sie schneller geimpft wurden, blieb die ältere Bevölkerung vom Wiederaufflammen der Pandemie in Luxemburg zu Beginn des Sommers stärker verschont als die junge.

Die Mehrheit der Patienten war nicht geimpft



Während die Angaben zum Alter der Patienten mit Vorsicht zu interpretieren sind, sind die Angaben zur Impfung eindeutig. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren waren etwa zwei Drittel der hospitalisierten Patienten (66,7 Prozent) nicht geimpft. In der Intensivpflege steigt diese Zahl auf 83,3 Prozent. Dies zeigt, dass eine Impfung in den meisten Fällen einen Schutz gegen einen schweren Verlauf bietet, auch wenn diese eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht zwangsläufig verhindert.

Zwar stabilisierte sich die Zahl der Infektionen im Laufe der vergangenen Wochen langsam, doch die 15- bis 29-Jährigen wiesen immer noch die höchste Inzidenzrate im Land auf (80 Fälle pro 100.000 Einwohner). Die Altersstruktur der Infizierten hat zudem eine Überbelegung der Krankenhäuser verhindert. Dieser Indikator ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. So ist beispielsweise das Durchschnittsalter der in Luxemburg stationär behandelten Personen innerhalb einer Woche um acht Jahre gestiegen – von 52 auf 60 Jahre.

Stabile Inzidenzrate bei 60-74-Jährigen

Doch auch diese Entwicklung gebe keinen Anlass zur Sorge über einen massiven Zustrom von Risikopatienten in den Krankenhäusern, beruhigt das Gesundheitsministerium, das fordert, «die Zahlen nicht zu überinterpretieren». Da sich die Zahl der Krankenhausaufenthalte in Grenzen halte (14 Einweisungen in der vergangenen Woche, sechs Personen auf der Intensivstation), reiche es aus, «wenn nur eine sehr alte Person aufgenommen würde, um den Durchschnitt deutlich zu erhöhen», erklärt das Ministerium gegenüber L'essentiel.

Das Gesundheitsministerium sei demnach «nicht besorgt» über einen Anstieg der Zahl der Fälle in einer bestimmten Altersgruppe. Das Ministerium erklärt, dass die jüngsten Krankenhausaufenthalte immer die Folge von Kontaminationen seien, die «eine oder sogar zwei Wochen» zurücklägen. In diesem Zusammenhang erscheine es nicht sinnvoll, die Inzidenzrate zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Durchschnittsalter der Patienten im Krankenhaus zu vergleichen.

Die Inzidenzrate ist in der vergangenen Woche in allen Altersgruppen zurückgegangen. Nur bei den 60- bis 74-Jährigen sei die Quote «stabil», so das Ministerium.

(Thomas Holzer/L'essentiel)