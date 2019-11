Regierung zögert beim Thema Leitungswasser

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Petition, die Verfügbarkeit von Leitungswasser in allen Restaurants und Cafés fordert, wird nicht sofort von der Regierung umgesetzt. Dies ergab eine öffentliche Debatte in der Chamber am Montag, die im Bezug auf die Petition 1319 organisiert wurde.

«Wir haben uns entschieden, in zwei Schritten vorzugehen. Erstens wird die Regierung in Absprache mit der Horesca eine Kampagne starten, denn Cafés und Restaurants sollten im Idealfall freiwillig eine Karaffe mit Wasser anbieten. Sollte die Kampagne nicht den gewünschten Erfolg zeigen, wird die Regierung ein Gesetz einbringen, damit der Zugang zu Leitungswasser gewährleistet ist», erklärte Nancy Arendt, Vorsitzende des Petitionsausschusses.

In einer Ende August von L'essentiel durchgeführten Umfrage waren 71,57 Prozent der Befragten der Meinung, Leitungswasser sollte in Cafés und Restaurants eine Selbstverständlichkeit sein. Laut Nancy Arendt wird der Druck auf die Regierung weiter zunehmen, da das Thema viele Menschen mobilisiert habe. Die Petition erhielt sehr schnell die 4500 Unterschriften, die für die Eröffnung einer Debatte erforderlich sind.

(Maurice Magar/L'essentiel)