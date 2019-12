Noah will schwerelos in Luxemburg sein

Der 15-jährige Noah leidet an aplastischer Anämie, einer schweren Immunschwäche-Krankheit, und will trotzdem hoch hinaus. Sein Wunsch: einmal Schwerelosigkeit erfahren. Die Organisation «Kanner Wonsch» soll dies nun möglich machen und den Parabelflieger Zero-G aus Bordeaux nach Luxemburg holen, in dem mittels Achterbahn-ähnlicher Flugbahn immer wieder ein paar Sekunden Schwerelosigkeit für die Passagiere eintritt.

Marcel Hagendoorn, der Präsident von «Kanner Wonsch», räumt ein, dass dies der bisher «verrückteste Traum» sei, mit dem man es in der Organisation zu tun hatte. Damit der Spezialflieger am 17. April 2020 aus dem französischen Bordeaux in Richtung Luxemburg fliegt und mit Noah in die Schwerelosigkeit abhebt, müssen alle restlichen 39 Plätze an Bord verkauft sein.

Ob dies gelingt, ist noch offen. Es wurde bereits eine Verlosung veranstaltet, um auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben. Bis März hat die Organisation nun Zeit, das Flugzeug zu füllen. Sollte der Findel-Abstecher des Zero-G-Airbus nicht zu Stande kommen, bleibt für Noah immer noch die Möglichkeit, nach Bordeaux zu reisen, um seinen Traum dort zu erfüllen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)