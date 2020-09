Claude Turmes' Covid-​​19-​​Test ist positiv

Der luxemburgische Energieminister ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Ministerium für Energie am Mittwoch mitteilte hat sich Turmes am vergangenen Freitag einem Test unterzogen, weil eine Person in seinem näheren Umfeld ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden ist.

Dieser erste Test am Freitag sei nach Ministeriumsangaben negativ ausgefallen. Dennoch habe sich der Minister präventiv direkt in Quarantäne begeben. Vier Tage später sei er nun positiv getestet worden.

Turmes arbeitet im Homeoffice

Dem Minister gehe es gut. Er sei symptomfrei, seine Isolationszeit gehe aber noch bis 8. Oktober. Turmes bedankte sich im selben Atemzug bei allen Verantwortlichen und dem Pflegepersonal und lobte die Strategie Luxemburgs im Kampf gegen das Virus.

Kurz nach 14 Uhr meldete sich Claude Turmes via Facebook zu Wort: «Im Moment geht es mir gut», schrieb er. «Ich habe keine Symptome und kann in Isolation von zu Hause arbeiten».

Haut um Mëttwoch den 30. September hunn ech e positiivt Resultat op en Covid-Test kritt, deen ech en Dënschden gemaach... Publiée par Claude Turmes sur Mercredi 30 septembre 2020

(aub/fl/L'essentiel)