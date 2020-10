«Beeilung, wir sollten schon zu Hause sein!»

«Wie spät ist es? 10.59 Uhr! Wir sollten schon längst zu Hause sein. Tut mir leid, dass wir wirklich gehen müssen». Auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt sind Juliette, Arthur und Lucas fast die letzten. Die Ausgangssperre, die die Regierung im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen eingeführt hat, hat gestern begonnnen. Bis auf ein paar Ausnahmen (Beruf, Krankenpflege, Gassigehen mit dem Hund) müssen alle Einwohner von 23 Uhr bis 6 Uhr zu Hause sein. Die Strafe bei Verstößen ist hoch: 145 Euro.

Bereits um 22.15 Uhr waren einige Menschen in der Hauptstadt hektisch auf dem Weg zum Bahnhof. «Wir sind essen gegangen und müssen jetzt nach Hause», sagt Christian aus Grevenmacher. «Wir gehen noch aus, aber wir sind vorsichtig.» Claudia, Rose und Beatrice haben ihre Abend-Routine an die neue Maßnahme angepasst: «Wir haben uns um 19 Uhr statt wie sonst um 21 Uhr getroffen. Wenn es zum Wohle aller ist und die Situation bis Weihnachten verbessern kann, sind wir bereit, uns anzustrengen», erklären die jungen Frauen aus Spanien, die die Restriktionen in Luxemburg für «ausgewogen» halten.

« Man erkennt die Stadt nicht mehr wieder »

Für einen Freitagabend sind nicht viele Menschen in der Stadt. Auch die Gastronomen merken das und haben ihre Öffnungszeiten an die Ausgangssperre angepasst. «Wir schließen um 22 Uhr. Damit das Personal Zeit hat, nach Hause zu gehen», erklärt Hugo, ein Mitarbeiter der Brasserie du Cercle. «Es sind immer noch Menschen auf der Straße. Vielleicht machen sie sich die Tatsache zunutze, dass sie bald überhaupt nicht mehr ausgehen können. Aber wir haben nicht einmal ein Viertel der Kunden, die wir normalerweise hätten. Wir tun, was wir können, mit dem, was wir haben».

«Für einen Freitagabend ist es schwierig, ein Dutzend Plätze für das Abendessen zu bekommen. Die Leute kommen etwas früher, aber wir schließen auch früher», sagt ein Angestellter eines nahe gelegenen Restaurants. «Es ist sehr schwer. Es gibt keine Touristen mehr, wir leiden unter der Telearbeit. Man erkennt die Stadt nicht mehr wieder», kommentiert Alberto vom Restaurant Bodega.

Der Abend endet auch für Justine, Vanessa, Louane und Susana, die eher daran gewöhnt sind, morgens um 1 oder 2 Uhr nach Hause zu kommen. «Aber jetzt schließt alles um 22 Uhr. Im Vergleich zu Frankreich haben wir Glück, wir haben noch ein bisschen Freiheit, aber wir spüren den Lockdown kommen.» Nach 23 Uhr beginnen die Patrouillen der Polizei, in der Stadt ertönen Sirenen. Kaum jemand ist noch auf der Straße. Dieses Bild wird die kommenden Wochen in Luxemburg dominieren.

(nm/L'essentiel)