Händler ziehen ernüchternde Zwischenbilanz

Am vergangenem Samstag hat die Rabattjagd in Luxemburg wieder begonnen: Der Winterschlussverkauf lockt Kauffreudige erneut mit Preisnachlässen. Die Stimmung bei den Fachangestellten der Läden an der Grande-Rue in Luxemburg ist allerdings verhalten. Denn wie sich schnell feststellen ließ, laufen die Verkäufe momentan weniger erfolgreich als noch im letzten Winter.

«Der große Kundenandrang ist im Vergleich zu den Vorjahren bereits wieder abgeflaut», sagte Amandine Tang Thai, Leiterin eines Bekleidungsgeschäfts im Gespräch mit L’essentiel. «Wir haben mit den Vorverkäufen am 27. Dezember begonnen. Das war ein großer Erfolg. Aber seit letztem Samstag kommen deutlich weniger Menschen», erklärt die Modeexpertin weiter.

Hat der Starttermin des Winterschlussverkaufs etwas damit zu tun? Ganz klar, wenn es nach der Meinung der Verkäufer geht. Mélanie Guedes, stellvertretende Geschäftsführerin eines Schuhverkaufhauses, erklärt: «Zwischen Weihnachten und Neujahr denken die Kunden nicht unbedingt ans Einkaufen. Es ist eine Zeit, die man mit der Familie verbringt, nicht in den Geschäften». Eva Maria Lehmann, ebenfalls Leiterin eines Kleidungsschäfts vermutet dagegen die starke Konkurrenz durch das Internet. Ihrer Meinung nach nutzen immer mehr Kunden die Online-Angebote, anstatt ins Geschäft zu gehen.

