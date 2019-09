Roberto Traversini soll zurücktreten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der stellvertretende Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini (Déi gréng), soll mehrere Verstöße gegen kommunale Gesetze und Vorschriften begangen haben, erklären Mitglieder von drei der vier Oppositionsparteien von Differdingen. Déi Lénk, die DP und die LSAP unterzeichneten ein gemeinsames Positionspapier, in dem Traversini die ohne vorherige Genehmigung des Umweltministeriums durchgeführten Bauarbeiten an einem Haus und einem Gartenhaus in Niederkorn zulasten gelegt werden.

Das Haus gehörte einem Mann, der im Oktober 2018 verstarb und dessen Vormund Roberto Traversini war. Der ehemalige Eigentümer hinterließ das Gebäude dem stellvertretenden Bürgermeister in seinem Testament. Die drei Oppositionsparteien wollen bei den zuständigen Behörden angefragt haben, wie es um Anträge auf Baugenehmigungen stehen würde.

Diese bestätigten, dass keine Genehmigungen vorlägen, weder für den Chalet-Anbau noch für das Haus. Andererseits hatte Traversini am 9. Juli rückwirkend einen Antrag bei der Natur- und Forstverwaltung gestellt. Am 19. August erhielt er grünes Licht, unterzeichnet von Ministerin, Carole Dieschbourg (Déi Gréng), für einen Teil der bereits durchgeführten Arbeiten, wie in der gemeinsamen Erklärung der drei Parteien ausgeführt.

Schutzgebiet

Darüber hinaus befinde sich das Haus in einer Kleingartenanlage und nicht in einem Wohngebiet. Es handle sich um eine Grünfläche, die sowohl als Schutzgebiet Natura 2000 als auch als Naturschutzgebiet Prënzebierg ausgewiesen ist. Die Opposition stellt daher auch die Richtigkeit der Genehmigung vom 19. August in Frage.

Ein weiteres Problem ist, dass es für das betreffende Haus keine Baugenehmigung gibt. Andererseits werden Genehmigungen für den Bau eines Schulungsraums und einer Garage registriert. Da es sich nicht in einem Wohngebiet befindet, wird die Legalität der Immobilie als Wohnhaus als nicht gegeben angesehen.

Rücktrittsforderungen

Darüber hinaus wurden einige Arbeiten von Mitarbeitern des CIGL (Centre d'initiative et de gestion locale) Differdingen durchgeführt, dessen Präsident Roberto Traversini ist. Die CIGL ist eine kommunale Initiative die Menschen, die sonst schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, eine Perspektive bieten soll. Déi Lénk, die DP und die LSAP sprechen in diesem Zusammenhang von einem «totalen Vertrauensbruch». Sie haben daher eine Beschwerde bei der Administration de la nature et des forêts eingereicht.

DP und Déi Lénk sind der Ansicht, dass Roberto Traversini jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat und dass er auf seine politischen Mandate verzichten müsse. Die LSAP ist vorsichtiger, verlangt aber eine vollständige Aufklärung des Falls. Roberto Traversini, der gerade im Ausland sei, wolle sich am 18. September äußern.

(mm/L'essentiel)