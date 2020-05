Casino 2000 hofft mit der Gastro öffnen zu dürfen

Das Casino 2000 in Bad Mondorf plant seine Wiedereröffnung. Der Generaldirektor des Glücksspielunternehmens, Guido Berghmans, hofft, bereits am 2. Juni «wie eventuell die Gastronomen» wieder Gäste empfangen zu dürfen. Er wartet auf eine entsprechende Ankündigung des Premierministers am Montag.

Aufgrund der Corona-Krise ist das Casino seit dem 15. März geschlossen. Nach der Wiedereröffnung stehen den Kunden zunächst nur die Spielautomaten zur Verfügung. Für die traditionellen Spieltische sei die Einhaltung der Hygienevorgaben zu komplex. Zudem sei ihre Rentabilität viel geringer.

Casino erwartet hohen Umsatzrückgang

Zwischen 130 und 150 Automaten sollen zunächst in Betrieb genommen werden – weniger als die Hälfte des Casino-Inventars. Sie sollen mit Trennwänden versehen werden, um das Risiko einer Corona-Ansteckung zu minimieren.

«Schutzmasken werden obligatorisch sein und unsere Gäste dürfen nicht an den Spielautomaten essen. Dafür wird es eigene Plätze geben. Wir werden nicht Polizei spielen, aber wir spielen auch nicht mit den Regeln. Wir haben Zonen eingerichtet, in denen sich jeweils nur eine bestimme Anzahl an Personen aufhalten darf», erklärt Berghmans.

Das Casino 2000 rechnet damit, in diesem Jahr «50 bis 70 Prozent» seines Umsatzes zu verlieren. Die erwarteten Einnahmen liegen bei rund 48 Millionen Euro.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)