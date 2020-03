Das Lycée Ettelbrück feiert 50. Geburstag

Das Lycée technique Ettelbrück (LTEtt) feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Die Schule wird 50 Jahre alt. Seit den 1970er Jahren hat sie sich und ihr Bildungsangebot stark gewandelt. «Wir bieten Vertiefungen in den Bereichen Management und Handel sowie Technologie an. Aber wir haben auch rund 100 freiwillige Soldaten, die bei uns die Schulbank drücken» berichtet Fränk Fries, der 2007 als Verwaltungsattaché an die Schule kam, ehe er 2019 die Leitung übernahm.

Das 2019 eingeführte Höhere Fachdiplom «Unternehmensführung und nachhaltige Entwicklung» sei ein großer Erfolg bei den Schülern gewesen, zeigt sich Fries begeistert. «Wir haben ein mobiles Windrad, ein Wasserrad und Solarzellen, unser Ziel ist es die Schule bei erneuerbaren Energien an die Spitze zu bringen.», sagt der Direktor mit Blick auf die zukünftige Entwicklung seiner Schule.

Mit 1500 Schülern, etwa 100 freiwilligen Soldaten, 220 Lehrern und 50 Verwaltungsangestellten wuseln täglich etwa 2000 Personen durch die Räume des LTEtt. «Es ist wie ein kleines Dorf», sagt Direktor Fries, der positiv in die Zukunft des Lycée blickt, «Im nächsten Jahr werde wir die Räume des Lycée technique agricole übernehmen, die andere Schule zieht an einen neuen Standort. Derzeit planen wir noch die Renovierung.»

(Ana Martins/L'essentiel)