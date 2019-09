Solidaritätszuschlag wird nicht angefasst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zehn Jahre nach der Finanzkrise ist eine Senkung der Steuern, die in diesem Zeitraum erhöht wurden, nicht in Sicht. Finanzminister Pierre Gramegna (DP) antwortete am Dienstag auf eine Parlamentsanfrage der Abgeordneten Diane Adehm (CSV), dass «es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund gibt, die aktuelle Höhe des Solidaritätszuschlags infrage zu stellen». Ausgehend von 2,5 Prozent sei sie damals zunächst auf 4 Prozent angehoben worden. Später sogar auf 6, dann auf 9 Prozent, erinnert sich die Oppositionspolitikerin.

Pierre Gramegna begründet seine Entscheidung damit, dass die Finanzkrise «in Bezug auf die öffentlichen Finanzen noch nicht vollständig verarbeitet ist». Tatsächlich «bleibt der Schuldenstand höher als vor der Krise», wobei die Staatsverschuldung von 8 Prozent des BIP im Jahr 2007 auf 23,7 Prozent im Jahr 2013 gestiegen sei, heißt es in seiner Antwort weiter. Darüber hinaus wird der Solidaritätszuschlag zur Finanzierung eines Beschäftigungsfonds verwendet. Allerdings steht dieser Sektor vor vielen Herausforderungen. Als Beispiel nennt der Minister die Digitalisierung, dafür benötige der Fond die entsprechenden Mittel.

Auf technischer Ebene erinnerte Pierre Gramegna daran, dass der Solidaritätszuschlag «eine Erhöhung der Einkommensteuer darstellt und daher nicht losgelöst davon betrachtet werden kann». Ihm zufolge ist die Besteuerung seit der Reform 2017-2018 «für die meisten Steuerzahler deutlich gesunken».

(jg/L'essentiel)