Immobilienspekulation soll vereitelt werden

Haushalte werden sich nicht mehr unbegrenzt verschulden können, um eine Immobilie zu kaufen. Ab 1. Januar wird der Kredit im Verhältnis zum Wert der gekauften Immobilie begrenzt sein, wie das Komitee für systemische Risiken (CdRS) am Mittwoch sagte. Eigentümer, die ihren Hauptwohnsitz wechseln möchten, dürfen nicht mehr als 90 Prozent des Preises für ihr neues Heim leihen. Diejenigen, die eine Vermietung planen, werden auf 80 Prozent beschränkt, während Erstkäufer bis zu 100 Prozent des Wertes der Immobilie leihen können.

Da der Durchschnittspreis eines Hauses in Luxemburg 970.589 Euro beträgt, müssen diejenigen, die vermieten wollen, 194.000 Euro mitbringen, während diejenigen, die ihren Wohnsitz wechseln, durch die neue Regelung gezwungen sind, bereits etwas mehr als 97.000 Euro zur Verfügung zu haben. «Die Maßnahme zielt keineswegs darauf ab, jungen Haushalten die Möglichkeit zu nehmen, einen Hauptwohnsitz zu erwerben», stellt das CdRS fest.

Hauspreise sind 2020 um 13,9 Prozent gestiegen

Die Maßnahmen, die im Dezember 2019 beschlossen, aber bisher noch nie angewandt wurden, zielen darauf ab, «Immobilienspekulationen zu vereiteln», so das CdRS, ein Gremium, das sich aus Vertretern der Regierung (Pierre Gramegna), der Zentralbank, der Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) und des Commissariat aux assurances zusammensetzt. Die Hauspreise sind in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 7,2 Prozent pro Jahr gestiegen, mit einem Höchststand von +13,9 Prozent in der ersten Hälfte des Jahres 2020.

In der gegenwärtigen Situation spricht das CdRS von «Risiken für die Finanzstabilität, aber auch von einer übermäßigen Verschuldung der Haushalte», wobei letztere ständig zunimmt. Die CSSF, die für die Durchsetzung der neuen Vorschriften für Banken zuständig ist, hat auch festgelegt, dass sie keine Beschränkungen für das Verhältnis zwischen Krediten/Einkommen oder Schulden/Einkommen der Haushalte einführen wird.

(jg/L'essentiel)