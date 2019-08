Zwei Portugiesen aus Luxemburg verunglücken

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A10 bei Blois in Frankreich mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind zwei in Luxemburg lebende Portugiesen ums Leben gekommen. Wie die Gendarmerie Loir-et-Cher der AFP am Sonntag mitteilte, sind zwei weitere Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr in Richtung Paris bei Santenay (Loir-et-Cher).

15 Monate altes Baby blieb unverletzt

«Es gab einen ersten Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, von denen eines auf der Straße stehenblieb und das anschließend von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde. In diesem Fahrzeug befanden sich die zwei Menschen, die infolge des Aufpralls gestorben sind», so Eric Josse, Kommandant der abteilungsinternen Verkehrssicherheitsstaffel der Loir-et-Cher Gendarmerie, gegenüber AFP.

Der Mann und die Frau, 34 und 32 Jahre, waren ein Paar und lebten in Luxemburg. Das 15 Monate alte Baby der Portugiesen blieb unverletzt, wurde zur Beobachtung jedoch in ein Krankenhaus nach Tours gebracht.

Die A10 wurde für mehrere Stunden gesperrt, bevor sie im Laufe des Vormittags auf zwei Spuren wieder freigegeben wurde.

(L'essentiel/afp)