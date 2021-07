Erwuessebildung soll Luxemburg digital fit machen

«Wir sprechen regelmäßig über Apps, künstliche Intelligenz, Blockchain, aber unser Ehrgeiz ist es, mit allen oder zumindest der großen Mehrheit der Bevölkerung voranzukommen», sagte Marc Hansen (DP), Beigeordneter Minister für Digitalisierung, am Montag bei der Vorstellung der Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Erwuessebildung. Das Projekt zielt darauf ab, der Bevölkerung Schulungen im digitalen Bereich anzubieten.

Konkret wird Erwuessebildung «Anfang September mit der Ausbildung des Lehrpersonals beginnen», erklärt ihr Präsident Pit Péporté. Die Kosten für die Kurse werden sich im einstelligen Bereich bewegen, Hansen spricht von «symbolischen» Beträgen von «etwa drei Euro pro Stunde». Nicht nur ältere Menschen könnten sich dafür interessieren, so der Minister.

Für verschiedene Ebenen

Hansen betonte die Bedeutung des digitalen Wandels für das Land, erinnerte aber daran, «dass es für die meisten Verfahren auch weiterhin einen traditionellen Weg gibt», damit niemand verloren geht. Laut einer TNS-Ilrès-Studie vom November 2019 sehen zwar 84 Prozent der Befragten die Digitalisierung als «unverzichtbar» an, aber 43 Prozent sind der Meinung, dass der Staat mehr Hilfestellung beim Erlernen digitaler Werkzeuge geben sollte, etwa durch Leitfäden oder Videos.

Es könnten in Zukunft Kurse für verschiedene Wissensstufen angeboten werden, für Computer- oder Tablet-Benutzer, sowohl was den Umgang mit grundlegenden Werkzeugen, aber auch «Fotobearbeitung, Online-Banking, die Cloud, soziale Netzwerke und Fake News» angeht, so Pit Péporté.

Mehr Informationen unter: info@ewb.lu

(jg/L'essentiel)