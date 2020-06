Luxemburg will Malta Migranten abnehmen

Nach dem Landgang von mehr als 400 Migranten auf Malta und dringenden Appellen der Regierung in Valletta haben sich erste EU-Staaten dazu bereit erklärt, einen Teil der aus Seenot geretteten Menschen aufzunehmen. Man sei erleichtert, dass die Menschen am Wochenende die Schiffe verlassen konnten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Drei EU-Staaten hätten nun den Willen bekundet, sich an der Umverteilung zu beteiligen. Deutschland ist seinen Angaben zufolge nicht darunter.

Aufnahmebereit seien Portugal, Frankreich und Luxemburg. Wie viele Menschen die Länder jeweils nehmen wollen, sagte er nicht. Malta hatte die mehr als 400 Migranten am Wochenende an Land gehen lassen. Viele von ihnen saßen zuvor mehrere Wochen auf kleinen Quarantäne-Schiffen vor dem Mittelmeerland fest, einige bereits seit dem 30. April. Auf einem der Schiffe hatten Migranten nach Angaben von Maltas Regierungschef Robert Abela zuvor zu Messern gegriffen und unter anderem gedroht, die Crew zu kidnappen.

Nachhaltigere Lösung für die Seenotrettung

Die maltesische Regierung beklagte am Wochenende mangelnde Solidarität der anderen EU-Länder. Die EU-Kommission koordiniert die Verteilung der Menschen auf andere Staaten in der Regel. Der Sprecher machte am Montag deutlich, dass es eine nachhaltigere Lösung für die Seenotrettung brauche. Dies werde auch Teil der Vorschläge für eine neue EU-Migrations- und Asylpolitik, die die EU-Kommission noch im Juni vorlegen will.

Eigentlich hatte Malta ähnlich wie Italien in der Corona-Pandemie erklärt, es könne keine sicheren Häfen für Migranten mehr bieten. Diese starten häufig in Booten von Libyen aus und geraten in Seenot.

(L'essentiel/dpa)