Wann findet der Schlussverkauf statt?

Luxemburger Shoppingfans können sich neue Termine im Kalender eintragen: Der nächste Winterschlussverkauf im Großherzogtum beginnt am 3. Januar und dauert 26 Tage, also bis zum 29. Januar, wie die Regierung bekanntgibt.

Der Sommerschlussverkauf 2022 fängt am Freitag, den 24. Juni 2022, an und endet am Samstag, dem 23. Juli 2022.

Und bei den Nachbarn?

In Lothringen findet der Winterschlussverkauf vom 3. Januar bis zum 30. Januar statt, der Sommerschlussverkauf vom 22. Juni bis 19. Juli.

In Belgien geht der der Winterschlussverkauf den ganzen Monat Januar. Der Sommerschlussverkauf findet vom 1. bis 31. Juli statt. In Deutschland gibt es keine besonderen Termine, der Winterschlussverkauf der Geschäfte findet in der Regel zwischen Ende Dezember und Ende Januar statt. Der Sommerschlussverkauf beginnt jedes Jahr Ende Juli/Anfang August.

(L'essentiel)