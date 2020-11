Luxemburg will regionale Produkte weiter fördern

Die luxemburgische Regierung will regionale Produkte weiter fördern. Wie aus einer Mitteilung der Regierung am Montag hervorgeht, plant das Forschungsinstitut LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) mit Sitz in Esch/Alzette deshalb eine Umfrage in 10.000 Haushalten im Süden des Landes, um den Verbrauch und den Bedarf an lokalen Nahrungsmitteln zu ermitteln.

Zu diesem Zweck werde demnach vom 23. November bis zum 20. Dezember eine spezielle Plattform eröffnet, auf der die betroffenen Haushalte mit einem Code, den sie in den nächsten Tagen per Post erhalten werden, zugreifen können.

Ergebnisse sollen «Aktionsplan im Einklang mit den Bedürfnissen der Einwohner» liefern

«Diese Umfrage entspricht dem Wunsch der kommunalen und staatlichen Behörden, den Verbrauch lokaler Produkte und die Entwicklung von kleinen Kreisläufen weiter zu fördern», heißt es in der Pressemitteilung. Die Umfrage folgt auf die Ende Oktober verliehene Auszeichnung der südlichen Region des Großherzogtums als Unesco-«Biosphärenreservat», die dem Projekt «Minett Unesco Biosphere» (MUB) zu verdanken ist.

Das Forschungsinstitut erhofft sich durch die Umfrage Antworten auf Fragen wie: Wie ist Ihre Wahrnehmung eines regionalen Produkts? Was sind Ihre Konsumgewohnheiten? Wie viel wissen Sie über lokale Produkte? Die Ergebnisse sollen «einen Aktionsplan im Einklang mit den Bedürfnissen der Einwohner» und einen neuen Impuls für lokale Produktionsketten liefern und 2021 mitgeteilt werden.

