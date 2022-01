Luxemburger Orpea-​​Zulassung steht noch aus

Die Ankunft von Orpea in Luxemburg ist noch nicht beschlossene Sache. Das Genehmigungsverfahren für die Pflegeheimgruppe sei noch nicht abgeschlossen, versicherte Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Montag bei einer Sitzung des Familienausschusses in der Abgeordnetenkammer. Die Sitzung war von den Abgeordneten der CSV gefordert worden, nachdem das Unternehmen in Frankreich einen Skandal erlebt hatte, in dem es der Misshandlung von Patienten beschuldigt wurde. Dies ging so weit, dass der Generaldirektor am Sonntagabend seinen Rücktritt einreichte.

«Die Ministerin sagte, dass die Zulassung erst vor kurzem, am 18. Januar, beantragt worden sei. Seitdem läuft das Verfahren», erklärte Max Hahn (DP), Vorsitzender des genannten Ausschusses. Die Dienststellen des Ministeriums «analysieren derzeit die Akte anhand der Kriterien, die in einem Gesetz von 1998 festgelegt wurden». Corinne Cahen wird demnächst erneut vor den Abgeordneten sprechen, aber es wurde keine Frist für die Antwort an Orpea gesetzt.

Die aktuelle Kontroverse in Frankreich «beunruhigt uns natürlich, denn wir wollen nicht, dass so etwas auch in Luxemburg passiert», sagte Max Hahn. Der Abgeordnete sagte, er habe «noch nie von solchen Fällen in Luxemburg gehört».

(jg/L'essentiel)