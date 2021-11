CFL will Frauen für Berufe bei der Bahn begeistern

Von den rund 300 Zugführern der CFL sind etwa zehn Frauen. Eine von ihnen ist die 28-jährige Jessi. «Um einen Zug zu fahren, braucht man Füße, Hände und ein Gehirn, also habe ich alles, was man braucht», erklärt sie selbstbewusst. Die 28-Jährige ist seit über sechs Jahren Zugführerin und hat bei ihrer Zugführer-Prüfung den ersten von 105 Plätzen belegt. Es folgte eine einjährige Ausbildung, in der sie «Mechanik, Elektrizität und Sicherheitsregeln» lernte.

Der Vorteil an dem Job «ist, dass es nicht mehr die negativen Aspekte meines alten Jobs gibt, jeden Tag das Gleiche vor einem Computer zu tun», fügt Jessi hinzu, die vorher in einer Verwaltung arbeitete. «Ich habe weniger Probleme damit, mit Männern zusammen zu arbeiten als mit Frauen. Es ist unkomplizierter. Manchmal machen Kunden Bemerkungen, schauen zweimal in der Kabine nach, ob ich wirklich den Zug steuere», sagt Jessi.

Anfang des Monats unterzeichnete die CFL die Vereinbarung «Women in Rail», die darauf abzielt, mehr Frauen für den Eisenbahnsektor zu gewinnen. Im Jahr 2020 waren 14,43 Prozent der 4844 CFL-Beschäftigten Frauen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)