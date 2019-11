Zwischen 250 und 350 gestohlene Autos pro Jahr

Die Europäische Statistikbehörde Eurostat hat es am Montag bekanntgegeben: Im Großherzogtum wurde zwischen 2015 und 2017 proportional gesehen die höchste Zahl an gestohlenen Fahrzeugen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Damit liegt Luxemburg weit vor den anderen 27 EU-Ländern. Ohne zu den Eurostat-Daten konkret Stellung zu nehmen, bestätigte die Police Grand-Ducale diesen Abwärtstrend.

So wurden im 2018 265 Autos gestohlen. In einem Land mit 600.000 Einwohnern bedeutet das fast ein Diebstahl pro Tag, was ziemlich hoch erscheint. Die Police Grand-Ducale aber beruhigt, denn: «Tendenz nicht steigend», heißt es ihrerseits. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 ist die Zahl der gestohlenen Autos mit 242, 288 und 265 niedriger als in den Vorjahren: 332 gestohlene Autos wurden in den Jahren 2012 und 2013 verzeichnet, 325 waren es im Jahr 2014 und 302 in 2015.

Hochwertige Autos?

Nach Angaben der Polizei findet der weitaus größte Teil der Autodiebstähle rund um die Hauptstadt und Esch/Alzette statt. Allerdings sei schwer auszumachen, ob es sich bei den gestohlenen Fahrzeugen um solche von Anwohnern oder Grenzbewohnern handele, da etwa nur die Hälfte der entwendeten Autos wieder zu ihren Besitzern zurückfinde.

Laut Polizei seien die Diebe in der Lage, selbst die neusten Systeme in Fahrzeugen zu entsichern. «Die Leute sind gut vorbereitet.» Die Polizei rät Hausbesitzern, sofern eine Garage vorhanden ist, die Auto hier unterzustellen. Außerdem sollten sogenannte Keyless-Go-Schlüssel im Haus nicht in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereichs liegen. Ansonsten haben Diebe nachts leichtes Spiel: Sie kommen nahe an das Haus heran, bauen durch die Hauswand ein Signal vom Autoschlüssel zum Auto auf, starten es und fahren davon. Dafür genügt einfaches Equipment aus dem Elektrofachhandel.

(nc/L'essentiel)