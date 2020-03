Auch Luxair spürt die Auswirkungen des Virus

Die Flugindustrie leidet unter dem Coronavirus. Angesichts der Verbreitung in Europa haben mittlerweile auch die luxemburgischen Behörden ihre Staatsangehörigen aufgefordert, unnötige Reisen ins Ausland zu vermeiden. Infolgedessen sind die Buchungszahlen in der zivilen Luftfahrt stark rückläufig und erste Airlines melden sogar Insolvenz an.

«Die Auswirkungen auf die Frachtaktivitäten haben wir schon im Februar gespürt und jetzt trifft es auch das Passagiergeschäft», sagt Luxair-Sprecher Joe Schroeder. Die finanziellen Folgen oder das Ausmaß kann er noch nicht genau beziffern. Dennoch verzeichnet die luxemburgische Fluggesellschaft einen Rückgang der Buchungen sowie vermehrte Umbuchungen durch Passagiere mit flexiblen Tickets.

Bis 15. März kann noch kostenlos storniert werden

«Wir können unsere Frequenzen anpassen, indem wir vereinzelte Flüge streichen. Dadurch müssen wir nicht leer fliegen und können die Strecken weiterhin bedienen», fügt Schroeder hinzu. Die Fluggesellschaft bietet ihren Kunden, die Flüge nach Mailand oder Venedig gebucht haben, die Möglichkeit, ihre Flüge bis spätestens 15. März kostenlos zu stornieren.

Auch der Reiseveranstalter LuxairTours verzeichnet einen Rückgang der Buchungen, aber es wurden keine Stornierungen gemeldet. «All dies wird erhebliche Kosten verursachen», prognostiziert Joe Schroeder. «Aber wir werden die Krise überstehen.»

(Mathieu Vacon/ L'essentiel)