Corona kostet H&M-​​Angestellte den Bonus

Gibt es im Corona-Jahr einen Bonus oder gibt es keinen Bonus? Für viele Arbeitnehmer in Luxemburg stellt sich kurz vor Weihnachten diese Frage, da ihre Unternehmen von der Corona-Krise hart getroffen worden sind. Bei manchen Arbeitnehmern ist das vertraglich festgehalten, bei anderen Teil einer Betriebsvereinbarung. Bei H&M Luxemburg ist Letzteres der Fall.

Schließungen bei H&M denkbar?

Mit Zara und C&A haben zwei große Bekleidungsgeschäfte ihren Rückzug aus der Hauptstadt verkündet. L'essentiel wollte daher von H&M wissen, ob für das Unternehmen Filialschließungen vor dem Hintergrund der Corona-Krise denkbar sind? Unternehmenssprecherin Marianne Nerinckx schließt das nicht aus: «Ich habe keine Schließungen auf dem Papier stehen, aber die Digitalisierung sowie die sich ändernden Kundenbedürfnisse führen dazu, dass wir unsere Abläufe ständig überprüfen müssen.»

Die schwedische Modekette habe sich jedoch dazu entschlossen, die Prämie zu streichen, wie eine Sprecherin gegenüber L'essentiel bestätigte. «Wir mussten unsere Läden für zwei Monate schließen und die Kollegen in Kurzarbeit schicken. Das hat zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt. Als der Tarifvertrag 2018 unterzeichnet worden ist, konnten wir eine solche Entwicklung nicht vorhersehen», rechtfertigt Marianne Nerinchx von H&M die Entscheidung des Unternehmens.

Das sind Argumente, die man akzeptieren könnte, wenn diese nicht an der rechtlichen Realität scheitern würden, erklärt hingegen OGBL-Generalsekretär David Angel. «Die Sache ist ganz klar. Kurzarbeit gehört nicht zu den Ausnahmen, durch die ein Unternehmen die Zahlung des Bonus vermeiden kann. Das Gesetz ist auf unserer Seite.»

Schweden im Dilemma

Ein Dilemma für den Konzern ist die gemeinsame Verwaltung der belgischen und luxemburgischen Filialen. In Belgien wird der verfallende Bonus von staatlicher Seite ersetzt, in Luxemburg ist das nicht der Fall. Wenn das Unternehmen jetzt in Luxemburg den Bonus zahle, dann könnten die belgischen Kollegen ebenfalls auf die Zahlung bestehen, erklärt Angel das Problem. Der staatliche Ausgleich in Belgien liege nämlich geringfügig unter dem Bonus, den das Unternehmen zahlen müsste.

Die Auszahlung des 13. Monatsgehaltes für die 280 H&M-Angestellten im Großherzogtum würde das Unternehmen nach Gewerkschaftsangaben 58.000 Euro kosten. «Eine lächerliche Summe für den Konzern», das würde man sogar bei H&M so sehen, sagt Angel. Der OGBL sei gesprächsbereit gewesen, so der Generalsekretär, aber die Schweden hätten erklärt, zu ihrer Entscheidung stehen zu wollen. Der Textilriese indes habe sich verpflichtet, den Arbeitnehmern 25 Prozent ihrer Einbußen durch den wegfallenden Bonus zu ersetzen, wie Unternehmenssprecherin Nerinckx betont.

Dem OGBL reicht dieser Ausgleich nicht, sie wird deshalb an diesem Samstag um 15 Uhr eine Protestmahnwache vor der Filiale in der hauptstädtischen Grand-Rue einrichten. Doch damit sei der Kampf der Gewerkschaft für die Arbeitnehmer nicht beendet. Man werde alle Mittel ausschöpfen und sowohl juristisch als auch mit gewerkschaftlichen Maßnahmen gegen das schwedische Unternehmen vorgehen. Auch ein Streik sei denkbar, betonte Gewerkschafter Dirk Angel.

(th/L'essentiel)