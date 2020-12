Luxemburg lässt sich die Gesundheit mehr kosten

Insgesamt hat die Corona-Krise Luxemburg bisher fünf Milliarden Euro gekostet. Auch im kommenden Jahr wird der Staat viel Geld ausgeben. So ist es nicht nur im 2021er-Budget vorgesehen, sondern auch in der längerfristigen Haushaltsplanung für den Zeitraum von 2020 bis 2024.

Der Chamber werden die Haushaltsentwürfe am Dienstag vorgelegt, bevor am Mittwoch darüber debattiert und am Donnerstag abgestimmt wird. «Eine der Folgen der Corona-Krise ist, dass für den Gesundheitssektor mehr Mittel bereitgestellt werden», sagt Budgetberichterstatter François Benoy (Déi Gréng). Das Gesamtbudget des Gesundheitsministeriums wächst innerhalb von zwei Jahren von 158 Millionen Euro auf 181 Millionen Euro an.

Auch die CNS soll profitieren

Die Personalkosten des Sektors wachsen: von 22 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 25,4 Millionen Euro im Jahr 2021. Für Allgemeinmediziner im Nachtdienst und Kinderärzte steigen die Ausgaben um 66 Prozent, während das Budget für die nationalen Gesundheitspläne mit 4,62 Millionen Euro auf hohem Niveau bleibt. «Wir müssen das Gesundheitssystem stärken, um es besser auf künftige Krisen vorzubereiten», erklärt Benoy.

Die Erhöhung der Mittel komme nicht nur dem Ministerium zugute, sondern auch der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) und der Sozialversicherung, wie Mars Di Bartolomeo, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, betont. Die Mittel der CNS werden im Vergleich zur Vorkrisenzeit um 200 Millionen Euro auf 1,76 Milliarden Euro erhöht. Di Bartolomeo glaubt, dass «die Krise die Bedeutung unseres Gesundheitssystems offenbart hat.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)