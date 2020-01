Luxemburger gewinnt Mega-​​Jackpot im Casino

Das Casino Bad Mondorf spricht von «großen Neuigkeiten»: Am Wochenende hat ein Spieler 349.652 Euro an einem Spielautomaten gewonnen. Der «Mega-Jackpot» wurde kurz am Donnerstagabend geknackt.

Wie das Casino 2000 mitteilt handelt es sich dabei um den viertgrößten Gewinn, den das Unternehmen jemals ausgezahlt hat. Im Mai 2007 hatte ein Spieler 1,6 Millionen Euro gewonnen. Ein weiterer wurde im März 2011 um 686.348 Euro reicher. Die Summe von 460.638 zahlte das Casino im Juni 2016 aus.

Das Casino gibt an, dass es im Durchschnitt Gewinne in Höhe von rund zehn Millionen Euro pro Monat auszahlt.

(nc/L'essentiel)