42 Grad heute, dann stürzen die Temperaturen ab

Der heutige Donnerstag könnte als heißester Tag in die Geschichtsbücher des Großherzogtums eingehen. Trifft die Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes MétéoLux zu, fällt der Hitze-Rekord. «Es werden Temperaturen zwischen 38 und 40 Grad erwartet. In Luxemburg-Stadt, entlang der Mosel und an der Grenze zu Frankreich sind Werte um die 42 Grad nicht auszuschließen», teilen die Experten vom Findel mit. Es gilt deshalb die rote Warnstufe wegen extremer Hitze. Der absolute Temperaturrekord liegt in Luxemburg bisher bei 37,9 Grad. Dieser Wert wurde am 8. und 12. August 2003 gemessen.

Wenig Abkühlung verspricht der Freitag mit Maximalwerten um die 36 Grad. Am Wochenende wird das Wetter unbeständiger: Ein Tief, das sich zurzeit vor der Küste Irlands befindet, bringt mäßige bis starke Schauer und Gewitter ins Großherzogtum. Die Temperaturen fallen dann zunächst unter die 30-Grad-Marke.

Weil die Wetterlage aber auch arktische Luft im Gepäck hat, gehen die Temperaturen am Montag noch stärker zurück. MétéoLux sagt für den Start in die neue Woche bei leichter Bewölkung Höchstwerte zwischen 21 und 23 Grad voraus – ein Rückgang um 20 Grad innerhalb von drei Tagen.

(sw/L'essentiel)