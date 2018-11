«Auch in Luxemburg gibt es Ausgrenzung»

Die Integration junger Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren wird in den kommenden Tagen in Luxemburg unter der Schirmherrschaft des Vereins Life Project 4 Youth (LP4Y) diskutiert. «Viele glauben, dass die Ausgrenzung junger Menschen reiche Länder wie Luxemburg nicht betrifft. Das ist jedoch ein Trugschluss», erklärt Nathalie Binet, Vorstandsmitglied von LP4Y am Montag.

Life Project 4 Youth



Life Project 4 Youth (LP4Y) ist ein 2009 gegründeter Verein, der ein Jahr später auch in Luxemburg aktiv wurde. Ziel ist es, ausgegrenzten jungen Menschen bei der Integration in die Gesellschaft, insbesondere durch Arbeit, zu helfen. Zu diesem Zweck richtet LP4Y Hilfszentren in Entwicklungsländern ein. Der Verband ist derzeit hauptsächlich auf den Philippinen, in Indien, Indonesien und Vietnam tätig.







Die erste von drei Diskussionsrunden findet am Donnerstag im Rahmen der Veranstaltung «Agora 4 Youth» statt. «Ziel ist es, die Ursachen der Ausgrenzung besser zu verstehen. Welche Gruppen werden ausgegrenzt? Was sind die Ursachen dafür? Wen trifft die Ausgrenzung besonders hart? Was sind die Konsequenzen für die Gesellschaft? Bei diesem Thema herrscht Nachholbedarf», sagt Binet.

Sowohl junge Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind, als auch Expertengruppen werden an den Diskussionsrunden teilnehmen. «Wir wollen relevante Akteure in Luxemburg zusammenbringen, um über Inklusion zu diskutieren, egal ob NGOs, Unternehmen, Stiftungen oder Forscher», erklärt Marc de Crouy Chanel, Präsident von LP4Y.

(jg/L'essentiel)