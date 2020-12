«Tor nach Luxemburg» nimmt Formen an

Die Bauarbeiten zum neuen Stadteingang auf Kirchberg-Plateau stehen kurz vor dem Abschluss. Das teilte das Ministerium für Infrastruktur am gestrigen Donnerstag mit. Vom neuen Knotenpunkt sollen Pendler und Besucher ab kommenden Sonntag bis an den Hauptbahnhof gelangen.

Das neue Areal werde eine Schlüsselrolle als Verbindungsplattform spielen. Der Busbahnhof ist schon in Betrieb, die umliegenden Haltestellen sollen nun noch mit Wartehäuschen ausgestattet werden. Im Frühjahr soll das Gelände begrünt werden, auf dem Vorplatz sollen Fahrradständer installiert werden. Auch eine «vel'OH!»-Station, an der E-Bikes ausgeliehen werden können, wird an der Stelle aufgebaut.

Außerdem soll das Areal ein attraktives Ziel für Fahrgemeinschaften werden – inklusive eines fünfstöckigen Parkhauses für knapp 600 Autos. Die P&R-Anlage soll im April kommenden Jahres den Betrieb aufnehmen.

(L'essentiel)