Vor der Op Acker Schule in Niederkerschen waren sich die Eltern am Montag fast einig. «Sie sind sicherlich nicht 100 Prozent zuverlässig, aber diese Selbsttests in der Schule sind eine gute Sache, um auf andere zu achten, insbesondere auf die Großeltern», sagt Rachel, eine Mutter, die in einem Pflegeheim arbeitet und die Tests täglich durchführt. «Den ersten haben wir zu Hause gemacht und es lief gut. Es tut überhaupt nicht weh», erklärt sie. Auch Clarisse steht den Tests an den Schulen positiv gegenüber: «Es ist auch gut für die Kinder und ich denke, dass es von Dauer sein wird».

Das Bildungsministerium hat den Lehrern die Möglichkeit gegeben, alle Schüler am gleichen Tag oder in Gruppen während der Woche zu testen. Carmine, ein Vater, gab zu, dass er nur «den normalen Tests» vertraue. Aber Nidia etwa ist begeistert: «Das ist besser als nichts», sagte sie und fügte hinzu: «Es ist super einfach und so können wir positive Fälle schneller zu isolieren.»

«Die meisten Eltern haben die Tests akzeptiert»

«Die meisten Eltern haben die Tests akzeptiert. Zu Hause machen es alle», sagte ein Lehrer in Lenningen, der täglich drei Schüler testet. «Sie machen den Test und ich gebe die Reagenztropfen hinein. Das geht gut», sagt er. Und sollte ein Test tatsächlich positiv sein «isolieren wir das Kind, es zieht eine FFP2-Maske an und wir rufen die Eltern an».

Die Lehrergewerkschaften waren jedoch schon durch die Pilotphase vor den Ferien gespalten – zwischen dem Wunsch, alles zu tun, «damit die Schulen offen bleiben» und eben doch einigen Vorbehalten. Patrick Remakel, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft des SNE/CGFP, bemängelt den «zusätzlichen Verwaltungsaufwand» und die benötigten Räume und Mitarbeiter im Falle einer Isolierung. Diese Ansicht wurde auch von SEW/OGBL-Präsident Patrick Arendt geteilt, der eine weitere Sorge ansprach: die Diskretion. Wenn ein positives Kind in der Klasse isoliert wird, «weiß das ganze Dorf in zehn Minuten Bescheid».

(Nicolas Martin/L'essentiel)