Wie eine Kleinstadt für einen Tag

«Wir sind heute Morgen in Utrecht in den Niederlanden losgefahren und befinden uns nun auf dem Weg nach Südfrankreich.» Jacco, Marjolaine und ihre beiden Kinder haben auf dem Weg zu ihrem Urlaubsziel zum ersten Mal an der Raststätte Berchem haltgemacht.

«Ich finde es hier großartig. Es ist sehr sicher und perfekt für einen ersten großen Halt, mit einem Spielplatz für die Kinder und Bänken zum Picknicken.» Brigitte, ebenfalls aus den Niederlanden, und ihre beiden Kinder tankten nicht, sondern hielten an, um «zu essen und auf die Toilette zu gehen». Der Rastplatz sei sehr sauber, findet die Niederländerin.

Im Vergleich zum alltäglichen Ansturm an Grenzpendlern herrschte auf der Autobahn am Sonntag Ferienstimmung. So empfindet Arthur Sequeira «die Atmosphäre eher als familiär». Sequeira ist für den Standort verantwortlich und erklärt: «Wir müssen den Besuchern die Möglichkeit geben, sich zu entspannen und eine angenehme Zeit zu verbringen.» Ein rund 70-köpfige Team sorgt für den reibungslosen Ablauf mit den rund 30.000 Besuchern am Sonntag in Berchem. «Die Besucherzahlen sind vergleichbar mit denen des letzten Jahres, aber niedriger als 2019. Wir hoffen auf einen guten August. Die Hälfte von ihnen sind Belgier und 30 bis 40 Prozent sind Niederländer».

(Jean-François Colin/L'essentiel)