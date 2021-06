Lenert ist erneut beliebteste Politikerin im Land

Gesundheitsministerin Paulette Lenert bleibt mit 89 Prozent Zustimmung die mit Abstand beliebteste Politikerin in Luxemburg, so eine TNS-Ilres-Umfrage für RTL und das Luxemburger Wort. 90 Prozent der Befragten halten sie für sympathisch und 89 Prozent für kompetent. Die LSAP-Ministerin kam erst kurz vor Beginn der Pandemie im Großherzogtum ins Gesundheitsministerium und erntet damit die Früchte des Krisenmanagements der Regierung.

Knapp hinter Paulette Lenert in der Rangliste landet Langzeitaußenminister Jean Asselborn, ebenfalls ein Sozialist. Er wird von 81 Prozent der Wähler favorisiert, drei Prozentpunkte besser als bei der letzten Umfrage im November. Premierminister Xavier Bettel (DP) komplettiert das Podium mit 79 Prozent Zustimmung (-3). Ebenfalls in den Top 10 sind die Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider (60 Prozent, -1), Finanzen Pierre Gramegna (60 Prozent, +2), Tourismus Lex Delles (55 Prozent, +1), Innenministerin Taina Bofferding (52 Prozent, +1) und Justizministerin Sam Tanson (49 Prozent, +3).

Zustimmung für Regierung

Aus der Opposition schaffen es nur zwei Abgeordnete in die Top 10 der beliebtesten Politiker des Landes. Darunter der frisch gewählte CSV-Vorsitzende Claude Wiseler: Er belegt Platz 6 mit 57 Prozent Zustimmung. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage. Knapp dahinter landet Sven Clément. Der Piraten-Abgeordnete hat seit der letzten Befragung im November den größten Sprung gemacht und sich um elf Prozentpunkte auf 56 Prozent Zustimmung verbessert. Einen heftigen Dämpfer musste Familienministerin Corinne Cahen hinnehmen. Die DP-Ministerin verlor elf Prozentpunkte und belegt nur noch Platz 27. Wirtschaftsminister Franz Fayot von der LSAP konnte sich unterdessen um drei Plätze verbessern und ist jetzt auf Platz 13. Insgesamt zeigt sich für die LSAP-Minister ein recht gutes Stimmungsbild.

Die von den Sozialisten bearbeiteten Politikfelder Gesundheit und Wirtschaft erfahren viel Zustimmung. Die Regierung kann insgesamt sehr gute Beliebtheitswerte für sich verbuchen. 69 Prozent der befragten Wähler glauben, dass sie einen guten Job gemacht hat. Die Umfrage ist zwischen Ende Mai und Anfang Juni durchgeführt worden. In Bezug auf Corona befürworten sogar 85 Prozent der Befragten den Kurs der Regierung Bettel. Nur 13 Prozent der Befragten lehnen die Corona-Politik der Regierung ab. Daneben sahen die Befragten auch in anderen wichtigen Politikfeldern Bewegung. So glauben 61 Prozent, dass sich im Bereich Mobilität viel getan hat. Bei der Infrastruktur für Radfahrer sehen 55 Prozent eine Verbesserung und bei der Gleichstellung der Geschlechter sehen 45 Prozent einen Fortschritt.

Doch die Befragten sehen auch andere Bereiche durchaus kritisch. So kommen die Themen Steuergerechtigkeit, Armutsbekämpfung, Artenvielfalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eher schlecht weg. Den Wohnraum sehen viele als Hauptproblem an. Nur zwei Prozent sehen, dass hier ein Ziel erreicht worden ist. 17 Prozent erkennen an, dass in diesem Bereich viel getan worden ist. Dieses Zeugnis spiegelt sich auch in der Zustimmung für die zuständigen Minister. So erreicht Wohnungsbauminister Henri Kox von Déi Gréng nur 37 Prozent in der Befragung. Er belegt damit Rang 21. Seine Parteikollegin, Umweltministerin Carole Dieschbourg, erhält einen Prozentpunkt weniger und landet auf Rang 25. Die am schlechtesten bewerteten Minister sind Bildungsminister Claude Meisch (DP) und der Déi Gréng-Energieminister Claude Turmes. Beide erhalten nur 32 Prozent Zustimmung und belegen den Rang 28.

(L'essentiel)