SES korrigiert Ziele nach Gewinneinbruch

Der luxemburgische Satellitenbetreiber SES hat seine Ziele für das laufende Jahr leicht nach unten korrigiert, um den Auswirkungen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie Rechnung zu tragen. Auch, weil sich der Nettogewinn nach dem ersten Halbjahr halbiert hat. Der Nettogewinn für die ersten sechs Monate des Jahres belief sich demnach auf 86,4 Millionen Euro und lag damit 49 Prozent unter dem Vorjahreswert, was hauptsächlich auf einen Rückgang des bereinigten EBITDA (-2,3 Prozent) und zusätzliche Steuerkosten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite fielen die Einnahmen des Betreibers um wesentlich geringere 1,5 Prozent auf 947,5 Millionen Euro, mit einem etwas stärkeren Rückgang im zweiten Quartal, der ausschließlich auf einen Rückgang der Videoaktivitäten zurückzuführen ist, dem wichtigsten Sektor der Gruppe, aber auch dem seit Jahren wettbewerbsintensivsten.

«Das Geschäft hat in der ersten Jahreshälfte mit soliden Verkäufen unter schwierigen Marktbedingungen gut abgeschnitten, wobei die Vorteile unserer proaktiven Kostensenkungsmaßnahmen zur Kompensation der möglichen Auswirkungen von Covid-19 auch in unseren Ergebnissen sichtbar werden», kommentierte Steve Collar, CEO der Gruppe, in einer Pressemitteilung.

Aktivitäten im Netzbereich nehmen weiter zu

Im Einzelnen ging das Videogeschäft, das fast 60 Prozent des Umsatzes ausmacht, in den ersten sechs Monaten um 8,1 Prozent zurück. Dass sich der Rückgang zu gleichen Teilen auf das erste und zweite Quartal verteilt, sei auf einen nach wie vor sehr wettbewerbsintensiven Markt zurückzuführen. Die Aktivitäten im Netzbereich hingegen nahmen im Untersuchungszeitraum weiter zu (+6,4 Prozent), wobei sowohl das Festnetz als auch die Mobilität zunahmen, ein Sektor, der vom Rückgang des Luftverkehrs wenig betroffen war und einer der Hauptkunden in diesem Bereich ist. Nur bei den staatlichen Dienstleistungen war demnach ein leichter Rückgang zu verzeichnen (-2,2 Prozent).

Hinsichtlich ihrer Prognosen hat die Gruppe ihre Ziele aufgrund der Pandemie leicht nach unten revidiert und rechnet nun mit Einnahmen zwischen 1,86 Milliarden und 1,9 Milliarden Euro, verglichen mit einer Spanne von ursprünglich 1,92 Milliarden bis zwei Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA wird ebenfalls leicht nach unten korrigiert und liegt zwischen 1,12 Milliarden Euro und 1,16 Milliarden Euro gegenüber der ursprünglichen Prognose von 1,15 Milliarden Euro bis 1,21 Milliarden Euro, mit erwarteten pandemiebedingten Kosten von 40 bis 60 Millionen Euro.

(L'essentiel/afp)