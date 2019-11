Kartenzahlung in Luxemburg ausgefallen

Die Bezahlung per Kreditkarte war in den Geschäften der Hauptstadt am späten Dienstagmorgen nicht möglich. Mehrere Händler berichteten von den Unannehmlichkeiten, einige von ihnen informierten ihre Kunden über die Situation.

Six Paiement Services, das Unternehmen das Kartenzahlungssystem in Luxemburg verwaltet, war nicht sofort erreichbar. Eine automatische Nachricht bestätigte einen «technischen Vorfall». «Die Dienste sind derzeit unterbrochen» und das technische Team «tut alles in seiner Macht Stehende, um das System so schnell wie möglich wieder an den Start zu bringen», heißt es. Wie lange die Störung noch andauern wird, wurde nicht bekanntgegeben.

(L'essentiel)