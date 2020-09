Der Sommer kehrt nach Luxemburg zurück

Ab Montag bitte noch einmal die Sommerklamotten und Sonnencreme hervorkramen, denn der Sommer macht doch noch einmal einen Zwischenstopp in Luxemburg. MeteoLux meldet für den Anfang der Woche eine erneute Hitzewelle, die wir bereits am Wochenende ein wenig zu spüren bekommen werden. Am Samstag und am Sonntag wird mit Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad gerechnet, ab Montag wird das Thermometer wieder auf über 30 Grad steigen.

Laut den Wetterfröschen vom Findel steigen die Temperaturen am Montag auf bis zu 31 Grad. Noch wärmer soll es am Dienstag werden, mit Höchstwerten von 33 Grad. Ab Mittwoch wird das Thermometer dann eher konstant 30 Grad anzeigen und es kann mit vereinzelten Schauern gerechnet werden. Zu verdanken ist der späte Sommer einem starken Hochdruckgebiet in den Nordeuropäischen Ländern, das insbesondere im Großherzogtum zu Rekordtemperaturen führen kann.

(pp/L'essentiel)