Luxemburger Benzinpreis steigt auf 5-​​Jahres-​​Hoch

Die Benzinpreise werden am Mittwoch so hoch sein wie zuletzt am 13. Oktober 2014. Das 95er-Oktan-Benzin kostet ab Mittwoch, 0 Uhr, 1,316 Euro pro Liter. Das sind 3,1 Cent mehr als bisher. Der Preis für Bleifrei 98 sinkt um 0,6 Cent. Der Liter wird dann für 1,370 Cent verkauft.

Preis für den Liter Diesel

1,164 Euro



Preis für den Liter Benzin

Bleifrei 95: 1,316 Euro

Bleifrei 98: 1,370 Euro

Der Preis für Diesel ist bereits am Mittwochmorgen erhöht worden. Er bleibt bei 1,164 Euro. Insgesamt sind die Kraftstoffpreise seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Am 1. Januar wurden Benzin Bleifrei 95 und Bleifrei 98 sowie Diesel noch für 1,112 Euro, 1,177 Euro und 1,030 Euro verkauft.

(L'essentiel)