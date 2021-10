Corinne Cahen wird plötzlich 40 Jahre älter

Mit sogenannten Alterssimulationsanzügen können Jüngere ein Stück weit nachempfinden, wie sich Senioren in gewissen Situationen fühlen. Ein Gehörschutz gaukelt altersbedingte Schwerhörigkeit vor, eine Spezialbrille schränkt das Sichtfeld ein, Gewichte an Hand- und Fußgelenken und fingerlose Handschuhe erschweren die Beweglichkeit und Feinmotorik.

Familienministerin Corinne Cahen (DP) hat am eigenen Leib erfahren, wie es ist, 40 Jahre älter zu sein. Alain Brever vom GERO-Kompetenzentrum für das Alter hat die Politikerin am Donnerstag in einen solchen Anzug gesteckt. Im «Age Man» ging es quer durch Luxemburg-Stadt. «Als ich in der Bäckerei ein Croissant gekauft habe, wurde mir klar, wie schwer es für älteren Menschen ist, das passende Kleingeld aus dem Geldbeutel zu holen», erklärte Cahen. Nach einem anschließenden Spaziergang ging es für Cahen mit der Tram zurück zum Bahnhof.

«Jeder von uns kann morgen eine Behinderung haben. Wir alle müssen weiter daran arbeiten, unsere Welt für alle zugänglicher zu machen. Und wir alle müssen mehr Geduld mit den Menschen haben, die weniger hören und sehen können, nicht so schnell laufen können oder einfach mehr Zeit brauchen», lautete das Fazit der Ministerin.

(sw/L'essentiell)