«Sport ist möglich – aber eben mit Restriktionen»

«Es ist kein Geheimnis, das wir der Situation überdrüssig werden», sagte Sportminister Dan Kersch zu Beginn seiner Pressekonferenz, bei der er die neuen Regeln für den Sport im Großherzogtum vorgestellt hat. Er sei sich bewusst, dass die Restriktionen allen weh getan hätten – den Vereinen, den Verbänden, den Sportlern und den Veranstaltern.

Er machte aber auch deutlich, wie wichtig der Sport für die Gesundheit ist – für ein physisches wie auch für ein mentales Wohlbefinden. Und so kann Kersch nach gerade der Sport auch «eine Lösung sein». Auch wenn es aufgrund der Vielfältigkeit des Sports schwierig sei, Regeln zu finden, die nachvollziehbar sind und die alle verstehen.

Noch bevor er auf die Regeln einging, erklärte Kersch, dass die Nichteinhaltung der Regeln – wie in allen gesellschaftlichen Bereichen – auch sanktioniert werde.

Sportler werden von der Maskenpflicht befreit

Allein oder zu zweit kann Sport künftig ohne Einschränkungen betrieben werden – ohne Masken und ohne Abstände. Das gilt im Freizeit- wie im Leistungssport. Sporttreibende würden demnach grundsätzlich von der Maskenpflicht befreit. «Bis zu zehn Personen ist Sport möglich, dann aber unter Einhaltung eines Abstands von zwei Metern».

Ähnlich wie im Handel, so Kersch, werde auch die Personenanzahl auf den Sportanlagen begrenzt. Demnach wird bei einer Größe von bis zu 20 Quadratmetern nur eine Person zugelassen, zwei bei 25 Quadratmetern und drei Personen bei einer Größe von 30 Quadratmetern.

Allerdings werde die Anzahl der Personen auch auf Außenanlagen auf maximal zwei Gruppen à zehn Personen begrenzt. Doch selbst auf einem Fußballplatz müsse zwischen den beiden Gruppen dann ein Abstand von 20 Metern eingehalten werden. Das gelte auch für andere Sportarten wie Leichtathletik.

«Wir ermöglichen Sport – aber eben mit Restriktionen»

In Dreifachsporthallen könnten in jedem Hallendrittel jeweils zehn Personen ihrem Sport nachgehen. Bei größeren Anlagen ab 20.000 Quadratmeter, wie etwa einem Golfplatz, könnten demnach bis zu vier Gruppen mit jeweils maximal zehn Personen Sport treiben.

Auch Schwimmbäder können in Luxemburg wieder öffnen. Allerdings werde die Zahl der Schwimmer im Becken auf drei Personen (25-Meter-Becken) bzw. sechs Personen (50-Meter-Becken) begrenzt. Bei den Duschen seien, so Kersch, maximal zehn Menschen zugelassen. Diese müssten aber mit mindestens zwei Metern Abstand zueinander einhalten.

«Wir ermöglichen Sport – aber eben mit Restriktionen», sagte Kersch und appellierte zugleich an Vereine und Verbände, dass es nicht darum gehe, alle Grenzen auszureizen. Auch, wenn der «Vereinssport natürlich große Einschränkungen» erlebt und «vor allem junge Menschen ihren Sport nicht mehr so ausüben konnten, wie gewohnt», sagte der Minister.

« Bei allen sportlichen Aktivitäten sind keine Zuschauer erlaubt »

Ausnahmen gebe es für die Elitesportler in Luxemburg. Leistungssportler aus den verschiedenen Kadern oder Profisportler aus allen Verbänden sowie für Schüler aus dem Sportlycéen oder Sportsoldaten. Sie könnten ohne Restriktionen trainieren oder an Wettkämpfen teilnehmen.

«Bei allen sportlichen Aktivitäten sind keine Zuschauer erlaubt», sagte Kersch. Dies gelte sowohl für Trainingseinheiten als auch für Wettkämpfe. Für Athleten, die an Wettkämpfen teilnehmen – vor allem in Mannschaftssportarten – würde das Sportministerium 50.000 Schnelltests zur Verfügung. Diese Tests seien nicht verpflichtend. allerdings könnten Athleten, die die Tests verweigerten nicht an Wettkämpfen teilnehmen.

Ligabetriebe starten ab Ende Januar

Die Wettkämpfe in den luxemburgischen Ligen werden nach Angaben von Kersch ab Ende Januar wieder aufgenommen. Der Minister appellierte jedoch an alle, «die Maßnahmen vor und nach dem Sport zu respektieren». Handballspiele werden demnach als erstes Ende Januar wieder aufgenommen, gefolgt von Fußball am 6. und 7. Februar und Volleyball Ende Februar.

Auch der Schulsport soll wieder möglich sein. Allerdings wollte sich der Sportminister hierzu nicht äußern. Die Zuständigkeit liege beim Bildungsministerium.

(aub/L'essentiel)