Corona-​​Testzentrum Belval wird geflutet

Das Corona-Testzentrum in Belval musste am Mittwoch wegen der sintflutartigen Regenfälle der vergangenen Stunden früher schließen. Die Anlage stand bereits gegen 20 Uhr komplett unter Wasser. Wie ein Leserreporter mitteilt, wurden die Besucher ins nächstgelegene Zentrum nach Niederkerschen geschickt. Dort seien deshalb die Wartezeiten sehr lang geworden. «Wir mussten etwa eine Stunde warten, bis wir an der Reihe waren», so der Leserreporter.

(fl/L'essentiel )