Wurde Luxemburg vom Meteorit getroffen?

Ein Naturschauspiel hat sich am Donnerstagabend kurz nach 19.20 Uhr am Abendhimmel über Luxemburg ereignet. Mehrere Anwohner, vor allem aus dem Süden, haben das Spektakel beobachtet. Demnach ist ein Objekt am Himmel zu sehen gewesen, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegte und dann in zwei Teile zersprungen ist, allerdings war keine Explosion oder ähnliches zu hören.

Laut dem Wetterexperten von Météo Boulaide Philippe Ernzer handele es sich bei dem Objekt wahrscheinlich um einen Meteor. Dies ist ein Objekt aus dem Weltall, das in die Erdatmosphähre eintritt, allerdings nicht auf der Erde ankommt. Dies würde auch dafür sprechen, dass beim Auseinanderbrechen des Objekts kein Knall zu hören war, da sich dies weit oben in der Atmosphäre abspielte. Laut Ernzer sei das Objekt vollständig verglüht. Daher kann es sich nicht um einen Meteoriten handeln, so wird ein Meteor erst genannt, wenn er ganz oder zumindest teilweise auf der Erde aufkam.

Zwar ist das Vorkommen von Meteoren nicht selten, allerdings sei der Eintritt in die Erdatmosphäre über einem kleinen spezifischen Gebiet, wie Luxemburg, besonders.

(L'essentiel)