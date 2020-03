Corona-​​Epidemie ängstigt Mehrheit der Luxemburger

Fast die Hälfte der Luxemburger (49 Prozent) glaubt nicht, dass das Großherzogtum in der Lage ist, um auf die Corona-Krise angemessen zu reagieren. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von TNS Ilres hervor, die am Dienstag und Mittwoch durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass die Bewohner sich mehr Sorgen über die Verbreitung des Virus (59 Prozent) machen als über das Virus selbst (49 Prozent).

62 Prozent der Befragten sind vorsichtig im Hinblick auf größere öffentliche Veranstaltungen, 21 Prozent versuchen sie komplett zu meiden. Veranstaltung mit mehr als 1000 Personen sind seit gestern von Regierungsseite verboten. Auch der ÖPNV sorgt bei 54 Prozent der Befragten für ein ungutes Gefühl, 19 Prozent sind sogar «sehr besorgt». Museen-, Kino- oder Konzertbesuche sind für 51 Prozent ein Grund zur Beunruhigung, der Arbeitsplatz verängstigt 31 Prozent und auch Restaurants stellen für rund ein Drittel der Befragten einen Grund zur Besorgnis dar.

Das Krisen-Management der Regierung wird abgestraft: Nur 22 Prozent der Einwohner glauben, dass die Behörden gute Arbeit leisten. 13 Prozent finden, dass schnell genug reagiert wird. Die Umfrage zeigt auch regelrechtes Misstrauen in der Bevölkerung. Fast die Hälfte glaubt, dass die Regierung «bestimmte Informationen vor der Öffentlichkeit versteckt» und nur 30 Prozent vertrauen darauf, dass «die notwendigen sanitären Maßnahmen getroffen werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern». Es ist jedoch zu beachten, dass die Umfrage größtenteils vor der Ankündigung von Maßnahmen durch Premierminister Xavier Bettel am Mittwochnachmittag durchgeführt wurde.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)