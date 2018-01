So viele Partygänger nutzen die Nachtzüge

Wer an den Wochenenden gerne in der Stadt feiert, kann seit dem 11. Dezember 2016 auf ein Angebot der CFL zurückgreifen. Denn seit diesem Tag setzt die Luxemburger Eisenbahngesellschaft zwei Nachtzüge ein. Die Linie zehn fährt von der Hauptstadt gen Norden nach Ulflingen, die Linie 60 über Esch/Alzette nach Rodingen. Wie sieht nun die Bilanz nach einem Jahr aus? «Zwischen dem 11. Dezember 2016 und dem 18. November 2017 nutzten 16.576 Menschen diesen Service», sagte Infrastrukturminister François Bausch.

Es wurden insgesamt 738 Züge eingesetzt. Im Durchschnitt hatten die Züge nach Ulfingen 34 Passagier, das öffentliche Verkehrsmittel nach Rodingen kam auf 50 Nutzer im Schnitt. Besonders beliebt war das Angebot in der Nacht des Nationalfeiertage vom 23. auf den 24. Juni. Die CFL zählte in dieser Nacht 709 Reisende in den Norden und 562 in den Süden.

Vor diesem Hintergrund schließt der Grünen-Politiker nicht aus, das Angebot auf weitere Strecken zu erweitern. Jedoch schicke er gleich einen Dämpfer hinterher. Aufgrund der laufenden Großprojekte sei dies frühestens 2023 möglich, so Bausch.

(NC/L'essentiel)