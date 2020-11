Luxemburg liegt bei den Corona-​​Fällen auf Rang 3

Europa ist derzeit das Epizentrum der Corona-Pandemie in dieser Woche und Luxemburg ist an vorderster Front dabei. Das Großherzogtum hat mit 643 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern die drittmeisten Fälle weltweit gemessen an seiner Bevölkerung registriert, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Bei dieser Betrachtung bleiben allerdings die Kleinststaaten außer Betracht. Nur Belgien (992/100.000 Einwohner) und Tschechien (818) haben mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Die Pandemie hat in dieser Woche auf der ganzen Welt deutlich Fahrt aufgenommen, mit 476.000 neuen Fällen pro Tag weltweit (ein Rekord), d.h. 20 Prozent mehr als in der Vorwoche, so ein Bericht der AFP vom Freitag 13 Uhr.

Anstieg um das 16-Fache

Erneut ist es Europa, wo sich die Ansteckungsrate am schnellsten wächst (+40 Prozent). Mit 241.000 neuen Fällen pro Tag (ein Anstieg um das 16-Fache im Vergleich zu den 15.000 Anfang Juli) liegt der alte Kontinent bei weitem vor der Region Nordamerika mit den USA und Kanada, in der täglich rund 80.000 Neuinfektionen pro Tag registriert werden (+27 Prozent).

Auch im Nahen Osten (+13 Prozent) und in Lateinamerika/Karibik (+3 Prozent) beschleunigt sich das Pandemie-Geschehen. Die Situation verbessert sich leicht in Afrika (-2 Prozent), deutlicher in Asien (-15 Prozent) und Ozeanien (-20 Prozent).

(L'essentiel)