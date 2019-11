200 bis 300 Euro Budget für den Black Friday

Black Friday ist ein bisschen wie Valentinstag. Viele kritisieren ihn, aber am Ende machen sie doch mit. Freitagmorgen setzt der Kaufrausch ein: «Normalerweise gehen wir am Freitagmorgen nicht shoppen», bestätigen Brigitte (40) und ihre Tochter Kimberly (16). Der Teenager hatte sich den Ausflug gewünscht, um von Geschäft zu Geschäft zu ziehen. Veranschlagtes Budget «200 bis 300 Euro», sagen die beiden.

Sarah (22) hat sich das gleiche Limit gesetzt. Gerade stöbert sie in einer Parfümerie im Einkaufszentrum Cloche d'Or. Sie ist bereits schwer mit Taschen beladen. «Kleidung, Schuhe, Make-up...», listet sie auf. Gleich muss sie zur Arbeit. Heute ist sie extra früh aufgestanden, damit sie vorher noch zwei Stunden shoppen kann.

Konsumrausch?

Die Kunden, die am Freitagmorgen durch die Geschäfte laufen, geben gerne zu, dass sie dem Marketing um den Black Friday gefolgt sind. Aber sie glauben nicht, dass sie an diesem Tag unnötig konsumieren. «Ich nutzte die Rabatte, um zu kaufen, was ich mir sowieso kaufen wollte. Zum Beispiel eine Jacke», sagt Sarah. Helen will für ihre beiden Kinder ermäßigte Kleidung kaufen.

Yves und Hafida haben die kommenden Festtage im Blick: Weihnachten, Geburtstage. «Wir haben Schmuck, Kleidung, Parfüm und Spielzeug für die Kinder gekauft», erklärt das Paar. Ihr Budget für den Black Friday: satte 3000 Euro. Das sparen sie das Jahr über an, um es an diesem Tag auf den Kopf zu hauen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)