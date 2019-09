Alzette-​​Verschmutzung erregt die Gemüter

«Wir sind wirklich sehr unglücklich. Hier hat ein Unternehmen offensichtlich einen Fehler gemacht und und es nicht für notwendig gehalten, uns so schnell wie möglich zu informieren», sagt Gusty Graas, der für die Wasserwirtschaft in Bettemburg zuständige Ratsherr. Tatsächlich ist den Arbeitern eines privaten Bauunternehmens ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Bei den Bauarbeiten an einem Regenrückhaltebecken hatten die Arbeiter einen Abzweig eingerichtet. Dadurch wurde Abwasser direkt in die Alzette eingeleitet. Dieser Vorfall ereignete sich vier Tage nachdem in Beggen bereits aus der örtlichen Kläranlage ungereinigtes Abwasser in die Alzette floß.

Die Gemeinde Bettemburg muss nun einen detaillierten Bericht im Umweltministerium vorlegen. «Zunächst scheint es so, als müsse die Gemeinde für den entstandenen Schaden haften. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir das Bauunternehmen in die Haftung nehmen werden, sollte es dabei bleiben», versichert der Bettemburger Stadtrat weiter.

Am Mittwochabend war die Rede davon, dass 600 Kubikmeter Abwasser in die Alzette gelangt sind. Am Donnerstag sagte Gusty Graas, dass dies nur das Minimum sei. Das Ausmaß des Vorfalls könnte daher größer sein. Nach Angaben der Wasserwirtschaftsverwaltung war der Sauerstoffgehalt bis nach Hesperingen niedrig, aber es gab keine toten Fische.

(Maurice Magar/L'essentiel)